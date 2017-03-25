立法首戰功敗垂成 政治素人川普開眼界

美國總統川普致力廢除歐記健保，卻因部分唱反調的同黨國會議員阻撓而功敗垂成。上任後的第一場重要立法挑戰嘗到失敗苦果，也讓這位政治素人開了眼界。

法新社報導，上任僅兩個月，川普就被迫在投票前一刻撤回這項四面楚歌的共和黨健保法案，使他廢除前總統歐巴馬任內健保改革的競選承諾跳票。

川普在橢圓形辦公室提到議員對法案的支持時說，「我們非常、非常接近」，但沒有民主黨支持，「我們就是辦不到」。

川普力挺新版健保措施，耗費數天施壓頑抗的共和黨議員。法案被迫撤回後，他宣稱自己「失望、有點意外」。包括細膩的國會協商，這場戰役對政治素人的地產大亨川普而言，堪稱一次開眼界的經歷。

新版健保法案功敗垂成，是川普嘗試限制穆斯林為主的國家民眾旅美，卻兩度遭法院凍結後，第二次的重大政治挫敗。

川普稍早與眾議院議長萊恩（Paul Ryan）會面，然後在確定共和黨無法掌握能通過法案的票數後，兩人又通了電話。萊恩說：「我告訴他，我認為最佳作法是拉回這個法案，他也同意這個決定。」

儘管川普很快就把責任歸咎於民主黨，萊恩坦言：「我不會粉飾太平。對我們而言，這是失望的一天。」而川普雖表達失望，但仍樂觀地認為，他的部屬會再草擬「更好」的健保立法。

川普原先支持的新版健保計畫想要為保險產業引進自由市場競爭、降低大多數美國民眾的保費負擔，並刪減未獲雇主投保者的公共資助。而原本納入歐記健保的基本福利，像是生育照護與急診就醫，則不再被列為必需項目。

根據預測，新版健保若實施，約1400萬人明年起就會失去健保。隨共和黨國會議員要求另起爐灶，新版健保法案現在顯然已胎死腹中。

川普表示他將很快轉向推動另一項共和黨長期目標稅務改革，因此不確定國會何時才會再處理健保議題。

據路透社先前報導，聯邦眾議院原本預定表決新版健保法案，卻面臨部分保守派共和黨人強大阻力，他們認為新版健保和歐記健保過於雷同；溫和派也不買單，他們憂心新版法案將對某些選民造成傷害。（譯者：中央社陳亦偉）1060325

(中央社)