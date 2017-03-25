決賽再逢蠻牛？ 費爸：我期待
「瑞士球王」費德勒(Roger Federer)邁阿密網賽要挑戰北美賽是連2冠，不只球迷希望決賽他與西班牙名將納達爾(Rafael Nadal)的「費納對決」再度上演，費德勒自己也相當期待。
上週的印地安泉賽，費德勒與「蠻牛」的費納對決提前在16強上演，雙方第36度交手，最終費德勒技高一籌勝出，費德勒最終在決賽拍落瑞士同胞瓦林卡(Stan Wawrinka)，生涯第5度印地安泉賽封王。
邁阿密網賽若兩人要碰頭，則要等到最終決賽，費德勒說，「我當然期待能在決賽與納達爾再碰頭。因為他在邁阿密網賽總是打出好表現，他會是非常難纏的對手，這也是為什麼我希望再與他交手的原因。」
納達爾過去曾4度在南灣闖進決賽都飲恨，今年在喬柯維奇和當今球王莫瑞都退賽之際，盼能一嘗宿願，費德勒則已連10年未在北美賽事連奪兩冠，前一次邁阿密賽封王已經是2006年。
(中時電子報)
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