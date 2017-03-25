籃網敗給巫師 林書豪感到沮喪

美國職籃NBA布魯克林籃網隊今晚輸給華盛頓巫師隊，籃網台裔球員林書豪受訪時顯得有些沮喪，他說，對手巫師確實表現比較好，籃網沒有發揮正常水準。

因籃網第3節打完已落後16分，林書豪第4節並未上場，他受訪時指出，自己的腳踝舊傷已無大礙，但對於球隊及自己今晚的表現顯得沮喪。

林書豪今晚上場20分28秒，攻得14分、3助攻及1籃板，得分全隊第3高，他說，全隊除了第1節前6分鐘，其他時候表現都平平，在場上時也不斷試各種戰術，希望能和巫師抗衡，但沒能達到效果，如果可以表現正常，情況與比賽結果就會不一樣了。

巫師今晚終場以129分對108分、擊敗作客的籃網，巫師是東區聯盟排名第3，大贏戰績墊底的籃網隊21分。

數據顯示，籃網今晚三分外線命中率較低，投15中3僅20%、不及巫師的投26中10的38.5%；籃網全隊總籃板數則為38、也不及巫師的46個。

籃網隊總教練艾特金森（Kenny Atkinson）受訪時也說，巫師確實表現比較好，而籃網不論是三分球的出手次數及命中率，甚至是籃板的表現都不如巫師，希望球隊能從今晚比賽中學習、繼續努力。1060325

(中央社)