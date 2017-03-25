MLB》鈴木一朗打擊超火 馬林魚完封國民

鈴木一朗近2戰敲4安，打擊正火熱。(美聯社資料照)

43歲還是一尾活龍，日籍球星鈴木一朗，今在熱身賽再次敲出2支安打，並有1分打點；加上投手厄瑞納(Jose Urena)和康利(Adam Conley)聯手7局無失分好投，馬林魚以3比0完封國民。

鈴木一朗昨3打數2安打，加今天2安，近兩天敲出4支安打，打擊狀況正火熱，熱身賽打擊率升到2成86。厄瑞納先發4局，左投康利中繼3局，各被敲出3安，都無失分；兩人正在爭取第5號先發，但熱身賽自責分率都超過5。

(中時電子報)