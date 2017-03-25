半百女星曬比基尼火辣照 腹肌馬甲線震驚全場

布魯克雪德絲年逾半百，身材依舊火辣。(圖/brookeshields IG)

擁有「漂亮寶貝」封號的布魯克雪德絲，昔日以電影「藍色珊瑚礁」爆紅，如今雖已經51歲，不過日前曬出在海邊的比基尼辣照，明顯的腹肌及馬甲線，可說讓所有人都嘖嘖稱奇。

布魯克雪德絲近日前往海邊度假，只見她在IG發佈一張穿著三點式藍色比基尼的照片，完全不吝嗇展現姣好火辣的身材，但最令網友驚豔的就是她雖已年過半百，卻有著超明顯的腹肌以及馬甲線，紛紛留言大讚「這是怎麼辦到」、「願意傳授祕訣嗎」?面對網友頻頻讚美，也讓她驕傲寫道「辛勤努力的成果終於展現了」，可見對自己健身成果相當滿意。

(中時電子報)