農藥放寬誰的錯？郝龍斌批民進黨瞎爆栽贓國民黨
衛福部食藥署上周三逕自公告放寬共128項蔬果植物等農產品的農藥殘留容許量，包含萵苣從過去的不得殘留，放寬到10PPM。民進黨立委王定宇在臉書指責農藥放寬都是國民黨的錯。國民黨副主席郝龍斌在臉書回罵民進黨無恥栽贓「瞎爆了!」並列出2009年、2011年、到2017年⋯一路走來，農藥首長、農藥立委，都始終如一是民進黨！
衛福部食藥署上周三逕自公告放寬共128項蔬果植物等農產品的農藥殘留容許量，並公告農藥「氟派瑞」可用在茶葉上，引發外界極大爭議。事後疑似承受不住民粹壓力，暫緩「氟派瑞可用於茶葉」政策。
民進黨立委王定宇在臉書指責國民黨，表示「謠言一直很多，最近這個最誇張，明明允許蔬菜驗出農藥達滅芬的是國民黨政府，放寬標準的也是國民黨政府，民進黨新政府是要檢討這個標準。」
王定宇說，結果，開記者會罵人的卻是國民黨黨團，國民黨這是在演白蛇傳裡，「青蛇放毒，白蛇解毒，同夥嫁禍演黑白臉」的概念嗎？
郝龍斌臉書截圖王定宇說法，並罵「這才真是超瞎_瞎爆了！這就是民進黨！做賊喊抓賊！」並說看到王定宇委員把過去幾次農藥放寬決定，都栽贓到國民黨；因為與記憶不符，特別上網查證。果然，又是一次無恥的栽贓。
並附上2009年民進黨蘇治芬︰雲林縣政府努力，達滅芬容許使用通過0.5ppm；2011年民進黨立委劉建國要求，再次放寬七百六十七項殘留農藥安全容許量標準。（包括達滅芬）的新聞。指出從2009年、2011年、到2017年⋯一路走來，農藥首長、農藥立委，都始終如一是民進黨！
網友留言「像王定宇這樣算不算假新聞？唐鳯要不要管一管？」、「王定宇又請出國民黨來救援了～」、「農藥標準放寬以後還有什麼能吃的？」
(中時電子報)
文章來源：郝龍斌臉書
文章來源：王定宇臉書
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