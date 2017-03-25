安定力量聯盟騎Youbike 「快閃」罷免黃國昌

北北基安定力量聯盟今天上午10時許發動數十人騎Youbike， 「快閃」立委黃國昌汐止服務處，齊聲高喊「罷免黃國昌！」吸引不少人車側目。（李其樺攝）

北北基安定力量聯盟今天上午10時許發動數十人騎Youbike， 「快閃」立委黃國昌汐止服務處，齊聲高喊「罷免黃國昌！」當時大同路人車擁擠，也吸引不少路過民眾目光；時值周末，黃國昌服務處無人上班。

罷免立委黃國昌的發起人孫繼正表示，雖然原定今天在汐止發起的「拔昌列車」臨時改期，不過他和團隊臨時策畫，騎鐵馬到黃國昌服務處前宣傳罷免行動，也有不少年輕人加入宣傳罷免行列，效果奇佳。

孫繼正表示，罷免黃國昌行動已醞釀成一股社會運動，相比下2014年太陽花學運僅是短暫，社會還是需要安定的力量維繫；他也預告4月8日在汐止將有大型抗議活動。

(中時)