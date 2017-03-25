港媒：台灣舞台太小 人才西進大陸是趨勢

銘傳大學24日慶祝60周年校慶，舉辦兩岸高等教育論壇，銘傳大學校長李銓（前排中）邀請兩岸共60所大學代表與會，以「在銘傳預見未來」為主題，共同研討，尋求因應之道。（鄭任南攝）

社團法人中華髮學苑交流協會理事長游萬源日前表示，現在年輕人在台灣沒「錢」途。港媒中評社指出，台灣人才到大陸發展，有的只是看中大陸的市場和機會，有的則想通過大陸走向世界。相信未來這種人才流動會越來越多，越來越頻繁，也是一種大趨勢。

近期傳出大陸挖台灣半導體人才，科技部部長陳良基受訪時說，「重點不是誰挖我們，關鍵還是在於台灣的利基與舞台在哪裡」，「沒有舞台就要找舞台，舞台太小當然會找更大舞台，我們的條件，我們的舞台夠大嗎？」

中評社指出，游萬源與陳良基的談話點破當前台灣困境：台灣人才多，但市場小、舞台不大、機會不多。因此向市場大、機會多的大陸流動，會是越來越多台灣年輕人的選擇。

這是一種正常的人才流動，也是一種大趨勢。誠如陳良基所言，人才流動關鍵還是在於台灣的利基與舞台在哪裡。如果能力達到全世界的領先地位，那台灣這個舞台就太小了，當然要往世界舞台走，市場也會愈大，台灣只要在世界供應鏈成為別人伙伴就夠了。

(中時電子報)