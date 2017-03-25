歐盟將拒收運往歐洲的巴西凍肉

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涉及巴西黑心肉貪腐機制醜聞、受調查的冷凍食品廠運往歐洲聯盟國家途中的肉類產品，將被拒絕並運回巴西。

巴西聯邦警察17日揭發農牧供應部稽查專員涉嫌參與違規稽查21家冷凍食品工廠和釋出許可證的貪汙機制後，歐洲聯盟宣布取消巴西肉類進口。

歐洲聯盟衛生和食品安全執委安德柳凱提斯（Vytenis Andriukaitis）將在27至29日抵達巴西，會晤農業部長馬吉（Blairo Maggi）、衛生部長巴羅士（Ricardo Barros）和國家衛生檢驗局長巴波薩（JarbasBarbosa）。

除了歐盟國家，香港、中國大陸、智利、埃及、阿爾及利亞、牙買加、千里達及托巴哥共和國、巴拿馬、卡達、墨西哥、巴哈馬、祕魯、日本、南非、瑞士、越南等國，也對巴西進口肉類設限。

美國、沙烏地阿拉伯和南韓等國衛生當局，則加強對巴西肉類的衛生檢驗。1060325

(中央社)