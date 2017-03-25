瘋媽祖學華語 百位外籍生搶報名
大甲媽祖遶境，不只是台灣人瘋狂，教育部推出「瘋媽祖，學華語」文化體驗，也在網路上也掀起轟動，吸引來自27國、148位外籍生搶報。
教育部和逢甲大學合作的「瘋媽祖，學華語」，已是第二年推動，活動結合華語學習和文化體驗。今天上午，外籍生先集合到台中大肚區的永和宮，由逢甲大學華語中心教師實地教授華語課程，認識廟宇建築之美，並介紹媽祖的傳說故事、宗教儀式，以及媽祖遶境的文化意涵等。
畢竟是華語課程，除了深入廟宇參觀，也會讓外籍生學習一些簡單的華語和台灣閩南語，以便和信徒互動。
活動高潮在中午時分展開，媽祖鑾駕進入永和宮時，會先讓外籍生體驗「鑽轎底」的傳統祈福儀式，然後追隨遶境人潮步行4公里。路程雖然不長，但可體驗沿途信眾設置香案、提供各式飲食的熱情，感受台灣濃濃的人情味和好客習俗。
台灣近年搶攻中國大陸的華語教學市場，除了主打正體字教學外，更著重文化體驗，帶外籍生走入台灣城鄉，今年的端午節、中秋節、中元節都有舉辦體驗活動，開放外籍生和華語生報名，每每在網路上掀起轟動。1060325
(中央社)
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