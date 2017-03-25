川習會談台灣議題 美學者爭辯

白宮國安會前亞太事務資深主任韋德寧今天說，4月初「川習會」上，美國最好不要觸及有關台灣的議題；但學者易思安認為，美國不該避諱，甚至應批評中國對台灣的飛彈威脅。

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）中午舉行「美台安全關係」研討會，現任喬治城大學助理教授的韋德寧（Dennis Wilder）談到美國總統川普與中國國家主席習近平可能於4月初召開「川習會」，他有些憂心。

他說，如果美國媒體報導4月初的時間點為真，他認為有點急躁、早了些，他更認為，相較之下，中國比美國顯得有更充分準備，「美國政府間還有許多有關亞太的重要官員尚未就位」。

對於「川習會」是否觸及有關台灣的議題、美中又會如何談這一議題？他則說，習近平也許會主動提到台灣，但他建議，就美國的利益而言，「川習會」應聚焦一兩個重要議題即可，而美國的首要議題應設定為解決北韓威脅。

韋德寧說，希望「川習會」最好不要針對有關台灣的議題完成任何事項，聚焦北韓及美中經貿議題，才符合美國利益。

不過，同場參與論壇的2049計畫協會研究員易思安（Ian Easton）說，川普在「川習會」上毋須迴避有關台灣的議題，他甚至建議，川普應展現強勢，清楚告訴習近平，北京以飛彈瞄準台灣，這樣的威脅是破壞區域穩定且不能被接受的。

易思安指出，美國從小布希到歐巴馬政府，在面對台灣遭受中國飛彈威脅上「什麼都沒做」，而「川習會」是讓美國清楚向中方表明立場的大好機會，美國再也不該在這一議題上躲躲藏藏。

易思安的說法讓前總統小布希時代任職於白宮國安會的韋德寧反駁說，這種說法「不負責任」、「荒謬」。他強調，美國沒有避而不談，但要解決這一情況還有長路要走，而「美國保護台灣人民，不能只是為了讓自己看起來強勢，而製造讓台灣民眾於險境的情況。」

對於北韓問題，韋德寧則說，川普應清楚告訴習近平，中國要認真看待並處理北韓問題；他還說，如果中國大陸外交部長王毅提出各方重回談判桌，王毅就應告訴美國，中國又拿什麼放在談判桌上？

韋德寧提醒，川普團隊一定要很清楚美國的重要目標為何，他更警示川普政府，要非常小心用字遣詞，「中國在這一點上是很厲害的，他們會拿你的（美國的）說法來對付你」，他建議川普真的需要時間好好想想。

他特別提到國務卿提勒森在北京說出「不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏」，這套中國描述美中「新型大國關係」完全相同的說詞，形同華府附和北京的說法，他對此不以為然，「我不認為川普政府應該支持中方一向主張的『新型大國關係』」，「這不是美國的利益」。

至於美台間的安全合作，易思安表示，他不認為白宮在下週或習近平訪問時會宣布軍售，他也不覺得「川習會」會對美台的安全合作有顯著影響。1060325

(中央社)