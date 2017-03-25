港特首選舉26日登場 3人競逐
香港行政長官（特首）選舉將於明天舉行，這是香港主權轉移以來第5屆特首選舉，共3人參選，分別獲建制派與泛民支持的林鄭月娥與曾俊華是兩大熱門。
本屆香港特首選舉3名候選人，分別為前政務司司長林鄭月娥、前財政司司長曾俊華和前法官胡國興。
選舉將於26日上午在香港會議展覽中心舉行，由選舉委員會的1200名（實際只有1194人）選委一人一票選出，預計中午之前就會有結果。
按照規定，任何一名候選人獲得過半數選票即當選，如果沒人在首輪投票獲得過半數，下午將進行次輪投票。
選委成員主要由兩方面組成。一是由各行業的選民或機構代表選出，約占1000人；二是當然委員，包括立法會議員，以及中國大陸全國人大代表和政協委員。
本屆選委中，泛民主派有325人，其餘大都屬於親北京或港府的建制派。
在本屆選舉中，泛民傾力支持曾俊華，事前已表明泛民選委將會全部投票給曾俊華。
至於建制派，他們的投票方向沒有泛民明確，但林鄭月娥卻獲得580名建制派選委提名。如果這些選委26日依舊投票給林鄭月娥，她距離當選只差一步。
至於胡國興，他曾獲得泛民選委提名，但泛民方面已公開表示，在投票當天只支持曾俊華。
此外，胡國興至今未能獲得建制派支持。因此，一般認為，他當選的機會很渺茫。1060325
(中央社)
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