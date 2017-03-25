教宗：缺未來新願景 歐盟恐瓦解
教宗方濟各（PopeFrancis）今天告訴慶祝歐洲聯盟60歲生日的各成員國領袖，歐陸面臨「價值真空」，如未能基於創建時的團結原則建立未來新願景，將讓歐盟瀕臨瓦解風險。
路透社報導，歐盟27個成員國的領導人齊聚義大利，慶祝攸關日後歐盟創建的1957年羅馬條約（Treaty of Rome），在紀念日前夕接受教宗祝禱。
隨著反歐盟政黨益發獲得支持，教宗警告人民與歐盟機制間的裂痕正在擴大，他表示，強化團結才是「對付現代民粹主義形式最有效的解毒劑」，他譴責反移民民粹與極端主義對歐盟構成致命威脅。
法新社報導，教宗並警告歐盟國家領袖，未能基於創建時的團結原則建立未來新願景，將讓歐盟瀕臨瓦解風險。
教宗在梵蒂岡對歐盟領袖說：「當一個團體失去方向感且不再能前瞻，它便是在退化，長期來看，是瀕臨死亡風險」。
教宗進一步說：「歐洲生命力的首要元素必須是團結」，在分崩離析壓力升高以及當初創建歐盟精神被遺忘之際，「這個精神即便到今日仍為必要」。（譯者：中央社陳亦偉）1060325
(中央社)
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