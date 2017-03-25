北韓第6次核試 韓高層爆：1次引爆多種核物質
傳北韓第6次核試準備工作邁入尾聲，只待領導人金正恩一聲令下，韓國政府高層購露，北韓即將進行的第6次核試，可能會效仿巴基斯坦，用1次引爆多種核物質方式，快速獲得大量相關數據。
根據韓國《中央日報》報導，韓國聯合參謀本部相關人士透露，北韓第6次核試準備幾近完成，金正恩一下令，隨時可進行核試。韓國前2次核試使用鈽彈、第3次使用鈾彈、第4次使用氫彈，第5次北韓則稱使用核彈頭，是歷次核試中規模最大1次。
北韓第6次核試規模如何？韓國政府高層稱有情報顯示，北韓第6次核試可能接連引爆多種核物質，包括鈈彈、鈾彈、助爆型裂變武器等多種核彈試驗。美國分析北韓網站更指，北韓去年10月在豐溪里核試驗場展開大規模挖掘作業，根據評估，挖掘坑道可進行282千噸黃色炸藥的核試，威力幾乎為第5次核試14倍。
(中時電子報)
文章來源：中央日報
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