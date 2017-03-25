520後小英可為所欲為!黃創夏：KMT黨員自作孽

黃創夏認為，就算選出新主席，國民黨的內鬥仍無法終止，蔡英文因而能高枕無憂。（中時資料照／陳怡誠、劉宗龍攝／合成）

即將到來的520除是蔡英文就職總統滿一週年的日子，國民黨也會在當天選出新任黨主席，儘管無論結果如何，藍營看似都可暫時終結這段時間的大亂鬥，重新邁開步伐，但資深媒體人黃創夏在看過一份藍營內部資料後，大嘆520後小英就能肆無忌憚地為所欲為，他更直言，這一切都是國民黨黨員自作孽。

黃創夏今（25）日於臉書po出一份文件，他說是從某國民黨民代處看到的內部資料，名為《清查同通訊地址、同介紹人之新徵﹝含回復﹞黨員資料樣態報告》，當中顯示，藍營有多達5萬8562人恐為人頭黨員；黃認為由此可看出，國民黨黨魁之爭，注定是不公平、反民主、缺乏正當性。

「這就是國民黨的不幸，與蔡英文的萬幸！」黃創夏認為，蔡英文已可預見，就算選出新主席，國民黨仍會持續內鬥，以致明（2018）年的地方選舉、2020年的總統大選，都無法制衡、威脅民進黨，而這些都是鄉愿的百萬名國民黨黨員自作孽。

在黃創夏看來，國民黨只會在小圈圈搞人脈、談利益交換，如同臭不可耐的大醬缸，這樣無論選出誰當黨主席，仍會在惡性循環中打轉，若藍營黨員依舊不覺醒，不打算思考舊醬缸之外的人選，那520之後，就會是蔡英文肆無忌憚的開始。

(中時電子報)