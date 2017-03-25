一個逗號之差 美雇主判賠勞工千萬美元

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「牛津逗號」（Oxford comma）指英語中列舉多個項目時，在最後的and前也加上逗號，減少可能的歧義，不過這文法的規則，卻使法院判賠企業主得賠償員工千萬美元加班費。

這起勞資糾紛訴訟起於2014年，3個受雇緬因州乳製品公司Oakhurst的貨車司機，控告雇主拒付超過4年的加班費。

根據緬因州的勞工法規，員工每周工作時數若超過40小時，則之後的薪資給付應以時薪的1.5倍計算，不過若因負責農產品、肉類及魚類產品及易腐壞食物而製作罐頭、加工、冷藏等工作，雇主無須付加班費。

這項法律條文的關鍵在於packing for shipment or distribution的敘述，應解釋「為運送或分發而包裝」，或者「為運送而包裝，或者分發」？

業者主張後者解釋，因乳製品是易腐壞食物，公司理應不用付加班費給負責分發的司機。

不過提訴的司機引「芝加哥格式手冊」（CMS）指出，條文裡提及每項工作使用動名詞結構，唯獨shipment和distribution不是使用動名詞，可見這兩個字彙用於與for一起描述packing這項作業。

司機說，何況他們僅負責分發乳製品，沒有參與包裝，所以雇主應給付加班費。

全案1審法院判資方勝訴，勞工不服提上訴，上訴法院法官則表示，法律規範的條文文意不明確，且依據緬因州的判例，工資與工時法規含混不明之處應寬鬆解釋，才符合補助目的，因此判司機的理解有理。1060325

(中央社)