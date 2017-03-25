車禍賠款銅板支付 正義路人看不過插手
新北市婦人開車肇事，分期付款賠償受傷廖姓男子金錢。卻因葉姓婦人以銅板償還，受害家屬清點大量銅板時，引起「正義路人」不滿，還勞動警方出面護鈔新台幣4000元銅板。
新北市土城警分局今天表示，這起車禍事故發生在半年前，婦人在土城區廣福街68巷，開車不慎撞擊到騎機車的男子腳部。
土城警分局交通分隊處理後，雙方土城至區公所調解委員會調解，由婦人賠償男子新台幣1萬2000元。因婦人的經濟壓力，共分3次償還。
雙方相約在今年1月17日起，約定當晚在廣福派出所門口交付賠償款。婦人第一次拿了4000元的銅板，交給男子點算。隔月，因為要清點太多的銅板，男子便全家出動點算。廖家3人在派出所前騎樓，蹲著數銅板。
婦人在3月17日相約交付尾款，雙方都婉拒警方到派出所內清點，雙方認為，是私事不需要勞煩警方。
但因男子全家3人坐在地上清算零錢，導致一旁「熱心」的路人看不過去，便勸導婦人不該如此糟蹋人。
婦人表示，這也是她辛苦存下來的零錢，也是錢。有路人「看不過去」就表示，這些零錢明明是從銀行換出來的，還騙說是存的零錢。
男子全家還勸路人說沒關係，他們點完就會離開，謝謝路人的關心。派出所警方見外面起爭執，便在旁戒護，以免路人又再度與婦人發生衝突。
婦人見情勢不對，將零錢收回，相約18日晚間，才以紙鈔方式償還車禍賠款。 1060325
(中央社)
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