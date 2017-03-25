民調：韓上班族盼漲薪7% 實際僅2.7%

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南韓終身教育機構Hunet最近的一項民意調查顯示，受訪者認為最合理的年薪漲幅為7%，但實際漲幅僅2.7%，理想與現實相距甚遠。

南韓聯合新聞通訊社報導，Hunet以883名職場人士為對象，針對2017年年薪情況進行問卷調查，獲得上述結果。

調查結果顯示，有51.5%的受訪者回答希望年薪漲幅在「5%-10%之間」，24.2%回答「3%-5%之間」，還有20.3%回答「10%以上」，4%回答「3%以下」。

大企業的年薪漲幅為3.3%，外企漲幅3%，中型企業2.8%，中小企業2.5%，國營企業2%。

今年年薪敲定後，39.9%的職場人士將提高工作能力，14.6%決定考取相關資格證，14.3%將努力工作，12%將跳槽，6.6%將自己創業當老闆。1060325

(中央社)