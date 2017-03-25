吳德榮：26日北台灣下探12度
氣象專家吳德榮今天在臉書表示，今天北台灣天氣濕冷，明天降雨往南擴展，感覺上會比「乾冷」的強烈大陸冷氣團還要冷，直到下週一才會轉晴，下一波變化要等到下週五。
吳德榮說，歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，大陸冷氣團前緣抵達並逐漸南下，氣溫逐漸下降，今晚至明晨北台灣沿海空曠地區，大約可降至12、13度；明晚至下週一（27日）清晨，氣溫降至最低，北台灣沿海空曠地區，約可降至12度左右。
今日中部以北及東半部轉為雨的天氣，南部山區也有一些機率；明日降雨更往南擴展，南部平地也有降雨的機率。一定要注意保暖、以免受寒；其他地區氣溫也會下降、天氣也會轉冷。
模式模擬也顯示，下週一（27日）至週三（29日）連續3天，各地晴朗穩定，早晚輻射冷卻效應強，氣溫偏低，日夜溫差很大。下週四（30日）西半部為多雲時晴、溫暖舒適，東半部有零星降雨的機率。下週五、六（31、1日）有下一波較強的冷空氣南下，氣溫下降。
吳德榮並指出說，過去兩週「短週期波動」主導，造成台灣的天氣，冷暖交替頻繁，幾乎是「一日一變」。如今，大氣環流型態已經改變，未來一週已調整成比較長的波動，今天開始一波，前兩天濕冷有雨、接著4天晴朗的天氣；下一波的變化，則要等到下週五。1060325
(中央社)
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