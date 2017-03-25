美媒：川普政府未同意美海軍南海行動

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美國右派媒體「布萊巴特新聞網」今天報導，美國海軍已多次提出挑戰中方南海主權的自由航行任務，但川普政府至今沒有同意。美軍已5個月未在南海實際挑戰中方主權聲索。

美國右派網路媒體布萊巴特新聞網（Breitbart）報導，美國海軍已多次提出挑戰中方南海主權聲索的「自由航行任務」，不過川普（Donald Trump）政府至今尚未同意執行。

美國以自由航行任務為名，派遣軍艦駛入中方南海人造島12浬範圍。美國總統川普上任至今已超過2個月，仍未見實際行動，期間僅同意航空母艦卡爾文森號（USS Carl Vinson）打擊群駛進南海，但未挑戰中方主權。

報導指出，美國海軍已提出需要白宮同意的「第3級」自由航行任務，但川普政府至今未同意。美方官員對此說法不一，有官員認為，行動已獲國防部長馬提斯（James Mattis）批准，但白宮國家安全會議至今未決定。

也有官員指出．公文還在馬提斯桌上，國安會並未拖延，白宮不願對此評論。

歐巴馬（Barack Obama）政府曾4度挑戰北京在南海造島及軍事化行動，美國軍艦上次駛近中方人造島在2016年10月，至今已5個月未見行動。

美方未挑戰中方的南海軍事化行動，不符川普過去對南海問題的強硬發言。華府外交界多認為，五角大廈與國務院事務性官員未到位是主因。

也有學者指出，川普政府只關注眼前的北韓問題，無暇顧及南海，欠缺一致與完整的中國與區域政策。1060325

(中央社)