狗嗅出癌症 牠聞乳癌患者繃帶100%準確

法國研究人員今天說，狗可以自接觸過乳癌患者乳房的一塊布嗅聞出癌症。研究人員認為，這項診斷試驗雖不尋常，但大有可為。

法新社報導，研究團隊說，一對只訓練6個月的德國狼犬，可100%準確地成為乳癌偵察員。相關技巧簡單、非侵入性且費用低廉，在很難獲得乳房攝影的國家，可對乳癌檢測進行革命性變革。

帶領這項Kdog計畫的傅洛曼汀（Isabelle Fromantin）在巴黎告訴記者：「這些國家有腫瘤科醫師、有醫師，但在鄉村地區，可求助診斷的機會有限。」

她表示，那意味「人們太晚」接受救命治療，「如果這辦法有用，我們可以迅速推廣」。

這項試驗假設乳癌細胞有特殊氣味，而狗敏感的鼻子可以嗅出差別。研究團隊收集31名癌症病患提供曾包住他們罹病乳房的繃帶樣本。

在訓狗師的協助下，團隊訓練2隻德國狼犬辨識繃帶。經6個月訓練並進行兩回合測試，發現狗成功辨識罹癌患者提供樣本的機率，從90%提到高到100%。

居禮研究院（Curie Institut）的馬旦（Amaury Martin）說：「目前有運作良好的技術，但是有時較簡單、較平淡的事物也有幫助。」

他說：「我們的目的是要看，經所有所需的臨床和研究驗證，是否可自傳統智慧進展到真正的科學。」

Kdog計畫下一步將擴大到更多病人，並增加2隻狗參與臨床試驗。不過，研究團隊的資金尚未到位。（譯者：中央社羅苑韶）1060325

(中央社)