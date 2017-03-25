新竹豐邑喜來登推親子同樂會 搶攻兒童節商機
兒童節連續假期將到來，新竹豐邑喜來登大飯店除鎖定4月1日至3日推出「喜波波童樂會」，館內各餐廳也更打造親子友善用餐環境，消費者用餐攜帶6歲以下兒童可享免費或贈送果汁、特製點心。
新竹豐邑喜來登大飯店舉例，兩位成人攜帶小孩在「盛宴自助餐廳」用餐，可享1位6歲以下兒童免費，除「采悅軒中餐廳」贈送6歲以下孩童免費鮮榨新鮮果汁1杯，「迎月庭日式料理」或「邀月亭鐵板料理」也送日式可樂餅。
豐邑喜來登大飯店指出，若在「大廳酒吧」消費滿1,000元，可免費參加下午舉辦的彩蛋繪畫。
為讓住客留下更多難忘回憶，豐邑喜來登在兒童節連假期間推出「喜波波童樂會」，可參與以飯店專屬吉祥物「喜波波」為主角的近距離見面派對，包含自助式午茶餐點、歡樂童話故事時間、歡樂帶動跳時光、派對互動遊戲活動、「喜波波」見面會等，小朋友也可獲得「喜波波專屬限量果凍包備品組」1份及享用7周年生日蛋糕。
豐邑喜來登說，4月1日至3日也推出「繽紛童樂假期˙好吃好玩」住房惠案，包含住宿、飯店自助式早餐及「喜波波童樂會」活動，每房6,399元起。
(工商)
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