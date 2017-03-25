搶4月連假商機 六福村推「全民兒童價」不到5折

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爭食4月1日起4天的清明、兒童節續假期，六福村主題樂園推出「全民兒童價」499元，相當於原價999元的49.95折。

六福村主題樂園表示，為鼓勵親子「童」遊，除4天連假門票499元，還為小朋友們準備特別的兒童節禮物，12歲以下兒童現場購票入園，可獲限量「動物微型積木」1組。

六福村指出，官網商城也獨家推出環尾狐猴互動體驗單人套999元，相當於原價1,598元62.52折，包含門票，還可體驗和環尾狐猴零距離互動，全程並有專人陪同導覽、解說。

(工商)