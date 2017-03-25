蘇花公路遊覽車擦撞 交通暫中斷

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蘇花公路110.7公里處今天有一輛遊覽車與水泥預拌車發生擦撞，讓蘇花公路交通暫時中斷。（翻攝照片）

蘇花公路110.7公里處，在今天（25日）上午9時57分，一輛北上的遊覽車，與一輛南下的水泥預拌車發生擦撞，讓蘇花公路暫時中斷。

雖然交通中斷，所幸遊覽車是空車，目前並無人員受傷的訊息傳出，警方預估，約在中午12時恢復全面通車。

(中時)