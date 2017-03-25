美軍南海行動 川普迄今未准

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美國總統川普(左)、中國國家主席習近平。(美聯社、新華社)

針對美國總統川普上台後的南海局勢，美國右派媒體今報導，美國海軍已多次提出挑戰中國南海主權的自由航行任務，但川普政府迄今沒有同意。報導稱，美軍已5個月未在南海實際挑戰中方主權聲索。

美國右派網路媒體「布萊巴特新聞網」報導，川普政府上台後，美國海軍已多次提出挑戰中方南海主權聲索的「自由航行任務」，不過川普至今已上任超過2個月，仍未同意執行，期間僅同意航空母艦卡爾文森號駛進南海，但未挑戰中方主權。

報導稱，美國海軍已提出需要白宮同意的「第3級」自由航行任務，但川普政府至今未同意。美方官員對此說法不一，有官員認為，行動已獲國防部長馬提斯批准，但白宮國家安全會議至今未決定。

(旺報)