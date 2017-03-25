日籍生來台學中文 最愛台灣這幾味
中原大學每年3月都會舉辦日本華語文化研習營，日籍生來台除了學習華語外，其中好吃的台灣小吃、精緻傳統手工藝、濃濃的人情味是首推「愛台好滋味」。
中原大學在每年的日本華語文化研習營中，特別安排學生透過一對一學伴方式輔導學習中文，也幫助來台的日本大學生熟悉校園與生活環境。
由於中原大學附近鄰近有名的中原夜市，許多美味都可以在這裡「一攤吃過一攤」，其中新鮮大盤的甜蜜芒果冰、香噴噴的誘人臭豆腐跟四神湯，各式美食小吃，都讓日籍學生大呼「喔伊夕」。
中原大學表示，來自東京電機大學的高橋健治說，台灣的文化、景觀讓他印象最深刻，不但體驗了日月潭的旖旎風光、看了大名鼎鼎的野柳女王頭，更在九族文化村看到「台灣櫻花季」。
關西大學的九篠惠利花也說，「回日本後剛好可趕上日本櫻花季，她會跟朋友們炫耀自己已經在台灣體先驗過一輪了。」
三口浩司對於台南古都讚嘆不已，形容「跟京都、奈良比起來，台南的古蹟毫不遜色」，而且台灣到處有滿滿的人情味。
新潟大學高橋澄香說，來到中原之前對於台灣的印象就是「人們熱情、東西好吃」，一開始很抗拒，但後來愛上台灣的臭豆腐，離台前更是讓她難忘的好料理。
已經連續參加三屆華語營的新潟大學小林健太郎指出，就算來到台灣這麼多次，還是希望將中文學習的更好，更要帶日本的家人一起來遊覽美麗的台灣。
另外，擔任協助角色的中原大學企管系學生沈子淵說，除了朝聖美食外，他也帶日籍生打彈珠、體驗痛得要升天的腳底按摩，讓他們對台灣這塊寶島留下更深刻、更美好的印象。
中原大學表示，中原開辦華語文研習營邁入第10年，深受好評，同時也提供短期密集華語文課程與文化體驗，讓日本大學生留下最美的在台回憶。1060325
(中央社)
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