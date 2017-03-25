一頭大象兩個主人 泰國警方傷腦筋
泰國有一頭馴養的大象竟然有兩個主人，泰國警方正根據兩人所持有合法文件和相關證據進行調查，泰國網友也提出辦法來解法這個懸案。
泰國「每日新聞報」報導指出，泰國一名東北部的象夫14年前帶著大象到南部甲米省接待觀光客，就在準備返回東北部時，大象被偷了，他立即向警方報案，經過多時尋找未果，只好返回東北的素林省家鄉，不料近日有人發現他的大象在普吉省。
這名象夫立即前往普吉認領，經過警方比對資料和掃瞄晶片後確認是他的大象，但另一名泰國人也持著購買大象的文件前來認領大象，警方檢查兩份文件後發現都是合法文件，只有晶片內碼不同，讓警方傷透腦筋。
警方後來決定將兩人的資料送往原發放的機關比對存根聯，再來決定究竟誰是大象的主人。
泰國網友對這一則新聞發表看法，包括讓大象自己認主人；或者是像聖經故事中的所羅門王判決，判定大象一人一半，看哪位主人捨不得，就知道究竟誰是主人。1060325
(中央社)
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