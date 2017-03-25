兩艘國際郵輪 同日泊靠花蓮港
花蓮港今天上午兩艘國際郵輪相繼泊靠，分別是法國籍南冠號和荷蘭籍的華倫丹號，都是首航花蓮港，也是花蓮港今年首度兩艘國際郵輪同時泊靠，特別舉行歡迎活動。
台灣港務公司花蓮港務分公司港務長李順益表示，為慶祝雙郵輪同日首航泊靠花蓮港及推動郵輪產業經濟，特別舉辦歡迎活動，包括拖船噴水迎賓、原住民舞蹈迎賓，並邀請在地攝影協會進港拍攝郵輪靠泊照片，還安排原住民傳統儀式與郵輪船長互動，傳達文化交流意涵。
李順益說，今年預報泊靠花蓮港國際郵輪目前雖然9艘次，但其中有16萬噸位的海洋禮讚號等郵輪到訪，帶來旅客達4700多人，應有助於花蓮觀光業。
南冠號郵輪L’Austral是來自法國的龐洛郵輪的最新成員，2011年5月才簇新下水，是目前行走南極最新、最大及最豪華的郵輪。總噸位1萬994噸，船上搭載200多名歐洲遊客，將前往太魯閣國家公園遊覽，下午離開前往石垣島。
荷蘭籍華倫丹號Volendam郵輪，總噸位6萬1214噸，船長238公尺，搭載旅客近1400人來到花蓮觀光，花蓮旅行社出動數十輛遊覽車將帶遊客到太魯閣國家公園遊覽，下一站前往高雄港。1060325
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。