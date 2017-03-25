兩艘國際郵輪 同日泊靠花蓮港

我要評比

花蓮港今天上午兩艘國際郵輪相繼泊靠，分別是法國籍南冠號和荷蘭籍的華倫丹號，都是首航花蓮港，也是花蓮港今年首度兩艘國際郵輪同時泊靠，特別舉行歡迎活動。

台灣港務公司花蓮港務分公司港務長李順益表示，為慶祝雙郵輪同日首航泊靠花蓮港及推動郵輪產業經濟，特別舉辦歡迎活動，包括拖船噴水迎賓、原住民舞蹈迎賓，並邀請在地攝影協會進港拍攝郵輪靠泊照片，還安排原住民傳統儀式與郵輪船長互動，傳達文化交流意涵。

李順益說，今年預報泊靠花蓮港國際郵輪目前雖然9艘次，但其中有16萬噸位的海洋禮讚號等郵輪到訪，帶來旅客達4700多人，應有助於花蓮觀光業。

南冠號郵輪L’Austral是來自法國的龐洛郵輪的最新成員，2011年5月才簇新下水，是目前行走南極最新、最大及最豪華的郵輪。總噸位1萬994噸，船上搭載200多名歐洲遊客，將前往太魯閣國家公園遊覽，下午離開前往石垣島。

荷蘭籍華倫丹號Volendam郵輪，總噸位6萬1214噸，船長238公尺，搭載旅客近1400人來到花蓮觀光，花蓮旅行社出動數十輛遊覽車將帶遊客到太魯閣國家公園遊覽，下一站前往高雄港。1060325

(中央社)