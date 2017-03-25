北市就服處29起日徵才 科技業釋高薪

北市就業服務處提供418個工作機會，分別在各就業服務站次第展開，有餐飲業、保全業、資訊業及零售等對基層人力需求殷切，資訊業德誼數位科技釋出薪資達65K的北區維修區主管，及55K的技術服務訓練資深專員、副理、經理及資深系統分析師；餐飲業五花馬國際行銷股份有限公司亦釋出薪資達42K的儲備店經理，歡迎求職民眾前往就業服務站遞件應徵。

現場徵才時間於3月29日下午在艋舺就業服務站（捷運龍山寺站）；3月30日下午在信義就業服務站（捷運象山站）、西門就業服務站（捷運西門站）及頂好就業服務站（捷運忠孝復興站）；3月31日下午在西門就業服務站及內湖就業服務站（捷運文德站、內湖站、昆陽站轉公車至內湖行政大樓站），參與廠商尚有雄衛保全股份有限公司、嘉賀保全股份有限公司、台灣吉野家股份有限公司、欣葉國際餐飲股份有限公司、森邦早餐店（拉亞漢堡）、台灣頂巧事業股份有限公司、寶雅國際股份有限公司、景溙實業有限公司、爭鮮(股)公司、皓群企業有限公司、創見資訊股份有限公司及萊爾富國際股份有限公司等共14家企業。

就業服務處表示，就業服務處的就業媒合服務完全免費，活動相關訊息歡迎請洽台北就業大補帖網站查詢徵才活動行事曆或電詢就業服務專線（02）2308-5231。

(中時)