北市就服處29起日徵才 科技業釋高薪
北市就業服務處提供418個工作機會，分別在各就業服務站次第展開，有餐飲業、保全業、資訊業及零售等對基層人力需求殷切，資訊業德誼數位科技釋出薪資達65K的北區維修區主管，及55K的技術服務訓練資深專員、副理、經理及資深系統分析師；餐飲業五花馬國際行銷股份有限公司亦釋出薪資達42K的儲備店經理，歡迎求職民眾前往就業服務站遞件應徵。
現場徵才時間於3月29日下午在艋舺就業服務站（捷運龍山寺站）；3月30日下午在信義就業服務站（捷運象山站）、西門就業服務站（捷運西門站）及頂好就業服務站（捷運忠孝復興站）；3月31日下午在西門就業服務站及內湖就業服務站（捷運文德站、內湖站、昆陽站轉公車至內湖行政大樓站），參與廠商尚有雄衛保全股份有限公司、嘉賀保全股份有限公司、台灣吉野家股份有限公司、欣葉國際餐飲股份有限公司、森邦早餐店（拉亞漢堡）、台灣頂巧事業股份有限公司、寶雅國際股份有限公司、景溙實業有限公司、爭鮮(股)公司、皓群企業有限公司、創見資訊股份有限公司及萊爾富國際股份有限公司等共14家企業。
就業服務處表示，就業服務處的就業媒合服務完全免費，活動相關訊息歡迎請洽台北就業大補帖網站查詢徵才活動行事曆或電詢就業服務專線（02）2308-5231。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。