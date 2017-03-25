港特首選舉 林鄭大熱門曾俊華要很拚

香港下屆行政長官（特首）選舉將於明天舉行，前政務司司長林鄭月娥可望獲親北京選委支持，目前被視為當選大熱門。前財政司司長曾俊華雖獲泛民力挺，但不太容易拉到建制派的票。

本屆香港特首選舉3名候選人中，前法官胡國興最不被看好，只有曾俊華較有機會威脅林鄭月娥。

特首是由1200人（本屆實際只有1194人）組成的選舉委員會投票選出，一般市民沒有投票權。

儘管如此，各候選人本月初起各自使出渾身解數，不但爭取選委支持，更面向廣大市民，展開連串選舉活動，包括宣布政綱，以及參加辯論會，就政綱和各種政經民生議題進行辯論。

即使市民沒有投票權，3位候選人還是深入民間，各自到菜市場、民宅等探訪基層市民，展開「拉票」工作，而外界從中也可以看到他們是否受市民歡迎。

客觀上，林鄭月娥等3人的政綱沒有多大分別，比如都是強調當選後會致力解決住宅問題、振興經濟等，以及重視年輕人的心聲。

輿論及社會各界其實更關注3名候選人與北京中央的關係，以及他們能否撫平當前社會因政治矛盾所呈現的撕裂現象。

香港社會在「占中」運動之後嚴重撕裂，建制和泛民主派相互對立，各界普遍期望下屆特首能夠調和當前矛盾。

雖然林鄭月娥、曾俊華和胡國興基本上被視為建制以內的人，即並非泛民主派人士，但在本屆選舉中，泛民卻把3人劃分開來，視林鄭月娥為北京中央「屬意人選」，提出「欽點」說。

泛民同時視林鄭月娥為現任特首梁振英的政策繼承者，認為她必定追隨梁振英的「強硬路線」，無法撫平社會裂痕，因此拒絕支持她。

相反地，泛民先前公布，他們的選委將會全部投票支持曾俊華。

泛民的解釋是，曾俊華為人較溫和，有利消弭社會的撕裂，並相信他不會完全聽命於北京中央。

不過，有人認為，這也許只是泛民的策略，畢竟曾俊華出任財政司司長多年，與北京中央溝通良好，更曾因為大陸國家主席習近平「刻意找他握手」而一度被視為「習欽點」。

一直爭取泛民支持的胡國興24日就強烈批評泛民支持曾俊華是策略性（反對北京）做法，拋棄了追求民主的意願。

北京中央至今沒有點名屬意人選，但從香港親北京報章和人士的談話來看，林鄭月娥似乎是北京屬意的人。

北京方面至今也沒有對曾俊華或胡國興發出怨言，但大陸全國政協外事委員會副主任盧文端24日在報章撰文表示，曾俊華在「占中」等問題上「不講原則」，未能獲得北京方面信任。

在這樣的氛圍下，親北京的選委很有可能投票支持更為北京接受的林鄭月娥。

事實上，林鄭月娥獲得580名選委提名參選，假設這些選委26日還是投票給她，她距離過半數當選的要求只差一點點而已。

相對的，即使泛民把全部325票都投給曾俊華，曾俊華還需要接近300票才能當選，而如果他不是北京中央「屬意的對象」，相信很難拉到建制派的票。

因此，不少人認為，除非局勢突然變化，林鄭月娥至今仍是當選大熱門。

在此之前，有分析指北京中央或許希望一位泛民也能接受的人出任特首，藉此化解香港長期的政治深層矛盾，引導泛民成為政治上的正面力量。

如果是這樣的話，則對曾俊華有利。但北京和泛民是否都有這種想法，恐怕要等選舉結束後才能看出端倪，而目前的跡象顯示，這種可能性似乎不大。1060325

(中央社)