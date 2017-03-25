林全慶兒童節 帶動唱為小朋友按摩搥背

行政院長林全今天到台北市兒童新樂園出席兒童節慶祝活動，與現場的小朋友一起跳帶動唱，還替前面的小朋友按摩、搥背。

為了強化國人對兒童及少年在各面向的安全關注，提升對危險的認知，衛生福利部在兒童節前夕的今天，在台北市兒童新樂園舉辦「安心童樂 嘉年華」活動，林全、衛福部次長呂寶靜、民進黨立委吳思瑤等人都出席這場活動。

活動過程中，由朱宗慶打擊樂團帶來帶動唱活動，林全也與現場的大小朋友一起跳帶動唱，其中有一段是要幫旁邊的朋友按摩與搥背，林全原本前面沒有人，拉來旁邊的小朋友，邊跳帶動唱，邊替小朋友搥背、按摩。

林全致詞時表示，台灣對兒童的照顧、養育方面還有很多努力的空間，現在的年輕人對養兒育女工作，不比上一代有興趣，可能來自於生活與自我壓力，因此教育部去年有給他一個計畫，希望4年把公托比例從現在的30%，提高到40%。

談到兒童安全問題，林全說，近日來看到一些失火等意外事故，很多小孩因為疏忽或不幸事故而受傷或死亡，希望少子化的情況下，要給每個小孩最好的照顧，讓他們平安長大，把兒童安全做好，也是政府該有的社會責任。

根據衛福部的資料顯示，近10年來兒少事故傷害死亡人數逐年減少，其中交通運輸事故、意外淹水、溺水、意外墜落，分別是致死原因的前3名，因此各部會以此做為主要推動與宣導議題外，也建立兒少事故傷害防制機制。

呂寶靜說，為了讓孩子們安全的玩耍、有效保障兒童及少年遊戲權益，衛福部今年修訂「兒童遊戲場設施安全管理規範」，國內大眾交通運輸、文教設施、風景區與康樂場所，已從原本的「身高」為標準，改以「年齡」為標準，提供兒童優惠措施，並提供未滿一定年齡的兒童免費優惠。

她也鼓勵家長善用這些優惠措施，相關兒童優惠措施已公布於衛生福利部社會及家庭署網站。1060325

(中央社)