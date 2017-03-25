GOT7王嘉爾恢復健康 重啟演藝活動

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南韓演藝經紀公司JYP娛樂透露，因健康問題暫時中斷各項活動的旗下男團GOT7成員王嘉爾（Jackson），今天起重啟一切演藝活動。

南韓「亞洲經濟」引述JYP娛樂表示，王嘉爾休息到24日，今天開始消化他未完成的工作。

據報導，今天播出的MBC電視台「音樂中心」節目中，GOT7將正式亮相。JYP娛樂表示，今後安排工作時，將優先考慮藝人的健康。1060325

(中央社)