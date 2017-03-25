MLB》7轟傲視群雄 皇家撿到寶

皇家隊外野手歐布萊恩，長打火力驚人。(美聯社資料照)

大聯盟開幕戰在4月3日，熱身賽正在進行中，但在全壘打排行榜領先者，讓專家跌破眼鏡，竟然是皇家隊左外野手歐布萊恩(Peter OBrien)，他以7轟獨占鰲頭。

26歲的歐布萊恩，是何許人物？今年熱身賽47打數，敲出15安，包括7發全壘打，14分打點，打擊率高達3成19。皇家年初用小聯盟投手路易斯(Sam Lewis)，向響尾蛇換來這名打者。歐布萊恩去年在大聯盟出賽28場，打擊率僅1成41。

(中時電子報)