鞋合腳了！郭富城爆下月娶方媛 經紀人罕見沒否認
年過半百的郭富城與小23歲的大陸女模方媛公開戀情後越愛越高調，現在更傳出兩人好事近了，他被指將在下個月迎娶女方，先前他還曾公開鬆口希望「開枝散葉」！對於城城的喜訊，他經紀人小美也罕見沒有否認，讓此事可信度頗高！
郭富城過去形容舊愛熊黛林「不合腳」，讓女方受傷很重，可如今她也嫁豪門、過幸福生活。而城城和方媛的感情也愛得高調，日前有人在網上爆料，指稱有銀行行員說一位朋友要換港幣，因為下月要帶父母到香港參加表妹婚禮，而這位表妹就是方媛。
加上城城先前才坦言對於「開枝散葉」已經在計畫中，也不排除閃婚，因此讓下月大婚的消息越傳越盛。而城城的經紀人小美也沒否認此傳聞，還語出驚人表示「要等他拍片完成才可以仔細了解，不過這個規劃在今年發生的機會是有的，而且也是時候了。」更希望外界多送一點祝福給城城，罕見沒否認，讓不少粉絲都相信城城終於找到一雙「合腳」的鞋了！
(中時電子報)
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