保障移民權益 紐約州發起法律扶助

美國紐約州今天發起一項捍衛移民的法律扶助新措施，透過超過100萬美元的公共及私人資金，回應來自非營利組織所發出的龐大求助。

法新社報導，一項聲明指出，有鑒近期移民政策改變帶來的威脅，182個倡導組織和法律實體組成的1個全州性聯盟，以及提供無償服務的律師、法律系學生和法律專業人士所組織的網絡，將為移民提供法律援助與陳述。

美國總統川普兩度對難民以及其他來自特定穆斯林為主國家的旅客祭出旅行禁令，但雙雙遭法院擋下。紐約州的活動就是因應川普前述舉動而產生。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）說：「紐約是希望的燈塔及所有人的機會，移民一直是構成偉大紐約州的一部分。」

聲明並指出，「不論移民的身分地位」，紐約州的新美國人辦事處（Office for New Americans）將為移民協調法律扶助，包括遭驅逐出境的訴訟以及申請合法永久居留和工作許可證。（譯者：中央社陳亦偉）1060325

(中央社)