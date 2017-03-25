世越號抬上半潛船 運往木浦港
南韓海洋水產部今天透露，今天凌晨4時10分，打撈出水的「世越號」客輪已成功地被抬至半潛船上，正運往南韓木浦港。
南韓聯合新聞通訊社報導，移運至半潛船和將船體打撈至靠岸所需高度，是打撈作業中最大的難題。打撈組成功完成，也就意味著打撈工作基本成功，目前只剩將船舶移動至木浦港等作業。
據報導，至昨天上午6時45分，「世越號」左側尾跳板（供人車上下船的長板）截斷工作完畢，11時10分，「世越號」船體撈起到移船靠岸所需高度處。當天下午4時55分向所在海域東南方向3公里處，即半潛船所在的安全水域移動。
在運往木浦港之前，將採用自然排水的方式排出船舶內殘留的海水。排水作業約需3日。海洋水產部副部長尹學培前一天在記者會上表示，沉船打撈工作順利進行的話，4月4日之前搭載「世越號」的半潛船可望抵達木浦港。1060325
(中央社)
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