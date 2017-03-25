小心腸道傳染病 勤洗手注意飲食衛生

每年11月至隔年3月期間是病毒性腸胃炎主要流行季節，衛福部疾病管制署監測資料顯示，今年2月26日至3月18日全國腹瀉急診就診病例百分比平均值為18.2，相較於去年同期15.6高出2.6%；北市今年急診就診病例百分比平均值18.3，相較於去年同期平均值15.4高出2.9%。

依據北市學校傳染病通報系統監測統計，今年近4周校園腹瀉通報202人，相較去年同期58人高出近4倍，顯示今年腹瀉疫情有上升趨勢。

北市衛生局疾病管制處長陳少卿表示，為進一步調查腹瀉群聚原因，針對近4週有症狀的51名學生和6名廚工共採集57套糞便檢體送驗， 檢驗結果有26套（占49.1%）檢出陽性，其中以諾羅病毒居多（占92.4%），輪狀病毒居次（占3.8%），另廚工有1名檢出仙人掌菌（占3.8%）。

她說，一般病毒性腸胃炎以諾羅病毒及輪狀病毒較為常見，傳染力極強。諾羅病毒可感染任何年齡層，而輪狀病毒則好發於6歲以下的嬰幼兒，仙人掌桿菌則容易導致食品中毒，其於環境中分布廣泛，極易由灰塵及昆蟲傳播而汙染食品。主要傳染途徑皆是由糞口傳染，曾與病人共食或接觸相同物品、食用遭汙染的食物或飲料等都可能造成感染，且易造成安養護機構、幼兒園、校園等群聚感染。

衛生局呼籲預防腸道傳染病，不同的年齡層及對象，其預防與照護措施不同，一般民眾可從個人衛生、飲食衛生及居家環境3方面著手，應加強個人衛生清潔，如廁後、進食或準備食物前、照顧病人皆應落實手部及個人衛生防護，若出現嘔吐、腹瀉症狀的學童，應請假在家休息，並於症狀緩解後48小時再返校上課。

飲食衛生方面則應避免生飲生食，烹製食物時應使用安全的食材來源、食品調理過程應符合衛生條件、食物澈底煮熟再食用，尤其是貝類等水產品。

環境方面，居家及校園環境可使用市售含氯漂白水稀釋（漂白水：水=1：50）進行消毒，嘔吐物則可使用較高濃度的漂白水稀釋液（漂白水：水=1：10）進行消毒，以除去其傳播能力。

有關病毒性腸胃炎防治資訊，可至衛生局網站查詢，或撥打衛生局防疫專線23753782，將有專人服務。

(中時)