3月25日中視午間新聞速速報

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我要評比

3月25日中視午間新聞

《大甲媽遶境插曲 男不滿交管call母抱怨》

大甲媽祖繞境開跑，台中大甲橋上交通管制，一名男子不滿警方盤查搜車，竟然打電話給媽媽抱怨，丟臉全都錄。

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《掃墓別戴隱形眼鏡!? 當心燒金紙烤乾鏡片》

清明節將近，上山掃墓最好不要戴隱形眼鏡，因為掃墓燒紙錢時，就有民眾因為過熱造成鏡片過乾拔不下來，眼睛受傷。

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《今整天雨越晚越冷! 明急凍最低12℃》

今天大陸冷氣團南下，今天氣溫逐漸下降，今晚北台灣恐怕出現12、13℃低溫。這兩天北部東半部也容易有陣雨，民眾外出要注意保暖備雨具。

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播陳志耕播報的中視午間新聞！

(中時電子報)