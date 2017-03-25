港歷來3位特首 在任或卸任後都不順

我要評比

香港將於明天產生主權轉移以來第4位行政長官（特首）。回顧過去，前3位特首無論在位或卸任後都不順。

香港歷來有3位特首，他們先後是董建華、曾蔭權和梁振英。

董建華是首任特首，被形為為中國大陸前國家主席江澤民「欽點」的特首。

董建華出任特首初期，頗獲民眾支持，出任特首前的民調顯示，他曾獲超過70%的受訪者支持。

2002年，董建華連任。翌年，香港局勢急轉直下，一方面亞洲金融風暴以來，民生經濟無起色，另一方面又受嚴重急性呼吸道症候群（SARS）衝擊，社會瀰漫不安。

局勢更差的是，香港受金融風暴衝擊後，房價大跌，許多房貸成為負資產（資不抵債），民眾心生怨恨，並責怪是政府的「房地產政策所造成」。

在民生經濟陷入困頓之際，董建華政府卻提出為基本法第23條立法，以防止叛國及分裂國家等罪，引發泛民主派帶頭反對。

2003年7月1日，有50萬人響應泛民號召，上街遊行，震驚北京領導層。2004年，時任大陸國家主席胡錦濤要求董建華政府「查找不足」，對董建華的管治似乎有些微言。

2005年3月10日，第2任期尚未結束的董建華向北京中央請辭，提前下台，由時任政務司司曾蔭權接任，並於2007年成功選舉連任。

曾蔭權在競選期間的口號是「做好（特首）這份工作」。相對於董建華，曾蔭權完成了使命，做到任期結束。

但他2012年中卸任後，卻是非纏身，且被廉政公署以公職人員行為失當等罪起訴，並因此入獄。

第3位特首梁振英於2012年中擊敗當時的大熱門人選、前政務司司長唐英年，坐上特首寶座。

有人認為，梁振英從政多年，雄辯滔滔，對時局認識很深，是大將之才。但其強硬作風卻導致他與泛民之間極度不和，更成為泛民針對的對象。

多年來，泛民時常阻撓梁振英施政，最具體的做法是在立法會阻止政府的撥款申請通過，使梁振英政府的施政無法進行。

2014年底，香港爆發「占中」運動，是香港歷來最大規模的政治運動。期間，泛民不斷批評梁振英是「撕裂香港的人」。

梁振英處理這場運動的手法雖讓他更獲北京中央的讚揚和信任，但無論北京中央如何肯定梁振英，他與泛民之間的矛盾始終難以化解。

有分析指出，在特首人選上，北京中央未必隨泛民起舞，但作為特首，若未能對社會團結發揮更大的功效，始終是一個大問題。

更何況，梁振英在泛民多年的針對下，民望一直低落，不符合北京中央所提出的特首條件之一，即市民接受度。

在上述情勢下，梁振英於2016年12月9日宣布因家庭原因，放棄競逐連任。如此強勢及獲得北京中央認可的一名政治人物，也只能做一任特首。1060325

(中央社)