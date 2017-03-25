大陸冷氣團報到 入夜後全台雨勢明顯

大陸冷氣團南下，民眾今天一早可明顯感受天氣變化，氣象局表示，今天入夜後全台降雨明顯，最冷的時候是週日入夜到週一清晨，低溫探12度。

中央氣象局今天表示，受大陸冷氣團南下和華南雲雨影響，今天北台灣濕濕冷冷，下半天開始中南部也會有明顯降雨，預計北部、東北部白天溫度在16至18度間，高溫與昨天相差約7度，而且越晚越冷，入夜低溫探14、15度。

中央氣象局說明，這波冷氣團影響最劇烈的時候是明天入夜到週一清晨，北部低溫探12、13度，中南部低溫15到18度，不過，週一起水氣減少，陽光有機會露臉，白天氣溫有機會回升，但仍要留意入夜轉冷，溫差明顯。

氣象局補充，週二起大陸冷氣團遠離，一直到週五都是穩定的天氣，週末開始又有波東北季風南下，天氣將會轉涼，預估清明連假前半段，迎風面北部、東半部和中部山區會是陰雨的天氣。1060325

(中央社)