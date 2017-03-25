富邦歷史首戰 中信拚開幕戰6連勝

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中華職棒開幕戰今天下午5時在新莊球場開打，新球團富邦悍將第一戰，對手是挑戰開幕戰6連勝的中信兄弟。這場「金控大戰」，有媒體估計兩隊母公司市值加起來破新台幣9000億。

中信兄弟連續3年打進總冠軍賽，都以亞軍作收，也連續3年參與聯盟開幕戰，加上前身兄弟象，隊史13次參與聯盟開幕賽，戰績10勝3敗，最近5連勝，今天挑戰6連勝。

富邦悍將前身義大犀牛，去年與中信兄弟在總冠軍賽廝殺，義大犀牛以4勝2敗拿下隊史首冠。

去年總冠軍系列賽第4戰的先發投手，富邦悍將黃亦志、中信兄弟伍鐸（Bryan Woodall）在今天這場開幕戰再次同場先發。

當時犀牛隊1勝2敗落後，大膽調度派出25歲的年輕投手先發，收到成效，擊敗只休息3天再度出賽的伍鐸。黃亦志5局1責失、伍鐸6局也是1責失、失2分，第7局犀牛隊突襲對手三壘，攻下關鍵7分大局。

今天的開幕賽是聯盟歷年第4次在新莊棒球場舉行，也是首次在新莊開幕賽滿場，過去3次分別是1999年觀眾2406人、2002年觀眾6250人、2014年觀眾1萬1288人。

富邦集團「大董」蔡明忠、「二董」蔡明興、球團總經理蔡承儒以及集團子公司的一級主管都會到球場參與開幕式，重量級藝人王力宏登場開球。

比賽在下午5時開打，現場1萬2500張門票已經預售完畢，有線電視有緯來電視網轉播，中華電線MOD有愛爾達轉播，網路平台包括CPBL TV、pb+、FGTV、台灣大哥大myVideo、Yahoo TV、麥卡貝、Line Today等。1060325

(中央社)