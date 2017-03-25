歡慶兒童節 澎小朋友溜冰最開心

澎湖兒童節溜冰比賽，今天在馬公國小溜冰場展開，全縣13所國小近300位男女小朋友，穿著滑輪直線競速，競爭激烈，提前歡度兒童節，最為開心。

澎湖兒童節溜冰比賽，區分有低、中、高年級男、女子組6組來進行，其中低年級組60公尺，中、高年級組則進行80公尺的溜冰競速。共計有中正等本島11國小，離島的虎井與望安兩國小也都專程搭船前來參賽，參加的小朋友的父母也都到場，加油聲四起。

澎湖縣府教育處表示，溜冰比賽是今年兒童節系列活動之一，藉此倡導兒童正當休閒活動，增進兒童身心健康，讓小朋友度過活潑、有趣的兒童佳節。1060325

(中央社)