日加賀號 陸專家：搭F-35就成航艦

我要評比

日本海上自衛隊大型護衛艦「加賀號」日前服役，中國大陸軍事專家認為，日本若加以改造，向美國採購並配備可垂直起降的F-35戰鬥機，加賀號與姊妹艦「出雲號」將升級成真正的航空母艦。

據日媒報導，加賀號與2015年服役的出雲號屬同一級別，全長248公尺，標準排水量1萬9500噸，是擁有5處直升機起落點的直升機護衛艦。陸媒近期報導相關新聞，大多以「準航母」稱呼。

人民網報導，中國大陸軍事專家尹卓接受大陸中央電視台採訪時表示，加賀號可長期在海上連續活動，風浪大時也能執行作戰任務，且配備高性能聲納和艦載直升機，將顯著提高日本自衛隊反潛能力。

尹卓說，加賀號無法讓日本自衛隊反潛能力獲得「質的飛躍」，與核子動力潛艇對抗時不具優勢，戰時很可能成為核子潛艇的「靶子」。

但他認為，如果日本採購美國F-35戰機，並將出雲號與加賀號改造成F-35的載艦，日本實際上便擁有真正的航空母艦，屆時兩者的作戰能力會有「質的提升」。

中國大陸軍事專家杜文龍也指出，日本研製出雲級護衛艦的目的是提高海外遠程進攻作戰能力，並已為F-35上艦「做足了功課」，完全具備改造並與F-35結合的能力，出雲級護衛艦成為真正航艦只是時間問題。

F-35共有3種版本，其中F-35B可垂直起降，為美國海軍陸戰隊及英國皇家海軍採用；F-35C則是艦載型，美國海軍考慮使用，但尚未完成初期作戰能力測試。1060325

(中央社)