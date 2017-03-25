BBC妙聞 千萬不要對Siri說這3個數字

英國廣播公司（BBC）精選本週多則新知妙聞，例如不要對iPhone語音助理Siri說108，會連接到緊急服務單位；川普改用iPhone發推文，引發換手機之說；挪威是全球最快樂的國家。

●川普改用iPhone發推文 難不成換手機了

美國總統川普似乎將他的三星Galaxy S3換成iPhone，有網友眼尖發現他將近兩週沒有用Android手機發推文，3月8日以來他的推特帳號每條推文都是從iPhone發出。

根據英國「衛報」（The Guardian），觀察人士認為之前從iPhone發的推文是由助理操刀，因為口氣不像平常這位衝動的總統，但現在的推文同樣很有川普的個人風格，可能真的是他換手機。

川普也曾經是iPhone愛用者，但在蘋果拒絕美國聯邦調查局（FBI）給1名恐攻凶嫌iPhone解鎖後，他呼籲抵制蘋果，自己也改用Android裝置。

他用的三星Galaxy S3於2012年上市，這款手機已經老舊到無法更新成最新、最安全的Android作業系統，而且還有已知無法修補的漏洞，能讓入侵者完全控制行動裝置。

從Android裝置和iPhone發出的推文風格迥異，讓觀察人士能一窺川普腦袋在想什麼。1名數據分析師觀察到，川普用Android裝置發的文，含有厭惡、悲傷、恐懼、憤怒等其他「負面」情緒相關的用字遣詞，比iPhone發文多約40%到80%。

●千萬不要對iPhone Siri說108

美國各地的警察單位警告iPhone使用者，不要再對智慧語音助理Siri說108這3個數字打惡作劇電話。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，最近社群媒體上不少人鼓吹網友對Siri說108，但這在其他國家是緊急聯絡電話，相當於美國的911，因為Siri能聽懂世界各地的緊急救援號碼，所以會直接幫你聯繫到當地的緊急服務單位。

Siri聽到108後，會先倒數5秒鐘，讓使用者在電話撥通之前有取消的機會。

阿肯色州洛諾克警察局（Lonoke Police Department）在臉書上貼文表示：「這樣做會讓你在5秒後撥通911。千萬不要上當了，因為會連上緊急援助專線。不過這是專為引起恐慌事件提供的號碼。」

●自閉兒增 芝麻街推新布偶茱麗亞教相處

美國知名教育節目「芝麻街」（Sesame Street）推出近50年來，常常試驗新方法教導孩童社會議題與學習字母，現在他們又要嘗試新挑戰，那就是開闢「自閉症」節目。

法新社報導，這項具開創性的公共電視兒童節目的創作人在哥倫比亞廣播公司（CBS）「60分鐘」（60 Minutes）時宣布推出新布偶：有自閉症的「茱麗亞」（Julia）。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），近年來，自閉症的確診穩定增加，每68名美國孩童，就有1名罹患自閉症，但孩童們對於這議題仍相當模糊。

介紹茱麗亞的節目包括某些自閉症的共同情境。

例如當大鳥（Big Bird）介紹她時，她不理大鳥，但當1群小孩決定一起玩捉迷藏時，茱麗亞又變得非常興奮開始跳上跳下。

不過，最後情境會進入所有小孩與茱麗亞一起玩跳上跳下的新遊戲。費拉洛說：「這是1個很簡單方式，顯示只要非常小的調適，小朋友們就可與她相處。」

●挪威擠下丹麥成最快樂國家 台灣排名33

挪威擠下丹麥成為全球最快樂國家，台灣則名列第33。報告宗旨在呼籲國家打造信任和平等的社會，促進公民福祉。

根據「永續發展解決方案網路」（Sustainable Development Solutions Network，SDSN）2017年世界快樂報告（World Happiness Report 2017），北歐國家最快樂，撒哈拉沙漠以南國家、敘利亞和葉門則是155個排名國家中最不快樂。這是聯合國在2012年推動的「永續發展解決方案網路」連續第5年公布世界快樂報告。

緊接在挪威之後，全球最快樂國家前10名分別是丹麥、冰島、瑞士、芬蘭、荷蘭、加拿大、紐西蘭、澳洲、瑞典。

南蘇丹、賴比瑞亞、幾內亞、多哥共和國、盧安達、坦尚尼亞、蒲隆地和中非共和國則敬陪末座。

台灣名列33，日本51，南韓56，香港71，中國大陸79。德國排名第16，英國19，法國31，美國退步1名至14。

這項排名評分標準，包括人均國內生產毛額（GDP）、平均健康餘命、自由、慷慨、社會支持及政府或商業有無貪腐等6項因素。

●巴布狄倫罕見受訪 自爆是立體音響樂團粉絲

美國詩人歌手巴布狄倫罕見接受訪問，暢談新專輯「Triplicate」製作，還自爆是英國靈魂歌手艾美懷絲和立體音響樂團的粉絲，甚至對愛黛兒（Adele）翻唱他的歌表示歡喜。

法新社和「時代雜誌」（Time）報導，這段與作家佛蘭納根（Bill Flanagan）對談的內容發布在諾貝爾文學獎新科得主巴布狄倫（Bob Dylan）官方網站上，他在訪談中讚賞2011年去世，得年27歲的艾美懷絲（Amy Winehouse）。

75歲的巴布狄倫也大讚深受藍調和民謠影響的兩位在世女歌手薇勒莉茱恩（Valerie June）和愛美達美（Imelda May），也出人意料之外的稱讚威爾斯搖滾樂團立體音響樂團（Stereophonics）。

薇勒莉茱恩和立體音響樂團主唱凱利瓊斯（Kelly Jones）反應都相當驚訝，對能受到搖滾大師賞識感到開心。

薇勒莉茱恩發推文表示：「吃驚到下巴掉地上了！很榮幸你有聽我的音樂！！！」

凱利瓊斯則表示：「巴布狄倫提到我的名字，能獲得大師認可讓我想寫一首新歌！」1060325

(中央社)