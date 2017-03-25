U18冰球賽衝突 中國大陸兩人禁賽

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中國大陸隊在U18冰球賽小動作不斷，並在賽後與中華隊爆發肢體衝突，讓場邊觀眾也加入戰局，今天大會宣布懲處結果，中國大陸王梓橋、王京各遭禁賽1場的處分。

24日在台北小巨蛋進行的2017年IIHF世界U18冰球錦標賽第3級A組賽事（2017 IIHF IceHockey U18 World Championship Div. III Gr. A –09）中華隊與中國大陸隊之戰，因賽後爆發嚴重肢體衝突受到關注。

在這場中華隊與中國大陸的比賽中，中國大陸整場比賽小動作不斷，中華隊謝沐昕更在第2節比賽中因中國大陸的惡意犯規倒地久久未能起身，最後被抬出場。

中國大陸雖在最終以4比0贏球，卻在賽後主動挑釁，並與中華隊大打出手。

由於場上肢體衝突，加上場邊觀眾也投擲寶特瓶、折疊椅進場，中國大陸選手還將物品丟向觀眾席，讓事件越演越烈，直到保全護送中國大陸離開後，才讓事件暫時落幕。

針對衝突事件，中華民國冰球協會今天公告，國際總會指派本屆賽會主席及國際冰球紀律委員會裁定，引發衝突的主角中國大陸選手王梓橋，和煽動衝突爆發的中國大陸選手王京，各遭到禁賽1場的處分。

冰球協會秘書長孫經武表示，針對此一衝突的懲處已經做出，由於挑起紛爭的是中國大陸的球員，所以懲處並未擴及中華隊選手。

孫經武說，目前懲處已經出爐，中國大陸如果對判決有異議，可以提出申訴，屆時將再開會討論。1060325

(中央社)