U18冰球賽衝突 中國大陸兩人禁賽
中國大陸隊在U18冰球賽小動作不斷，並在賽後與中華隊爆發肢體衝突，讓場邊觀眾也加入戰局，今天大會宣布懲處結果，中國大陸王梓橋、王京各遭禁賽1場的處分。
24日在台北小巨蛋進行的2017年IIHF世界U18冰球錦標賽第3級A組賽事（2017 IIHF IceHockey U18 World Championship Div. III Gr. A –09）中華隊與中國大陸隊之戰，因賽後爆發嚴重肢體衝突受到關注。
在這場中華隊與中國大陸的比賽中，中國大陸整場比賽小動作不斷，中華隊謝沐昕更在第2節比賽中因中國大陸的惡意犯規倒地久久未能起身，最後被抬出場。
中國大陸雖在最終以4比0贏球，卻在賽後主動挑釁，並與中華隊大打出手。
由於場上肢體衝突，加上場邊觀眾也投擲寶特瓶、折疊椅進場，中國大陸選手還將物品丟向觀眾席，讓事件越演越烈，直到保全護送中國大陸離開後，才讓事件暫時落幕。
針對衝突事件，中華民國冰球協會今天公告，國際總會指派本屆賽會主席及國際冰球紀律委員會裁定，引發衝突的主角中國大陸選手王梓橋，和煽動衝突爆發的中國大陸選手王京，各遭到禁賽1場的處分。
冰球協會秘書長孫經武表示，針對此一衝突的懲處已經做出，由於挑起紛爭的是中國大陸的球員，所以懲處並未擴及中華隊選手。
孫經武說，目前懲處已經出爐，中國大陸如果對判決有異議，可以提出申訴，屆時將再開會討論。1060325
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。