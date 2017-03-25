全國文化會議分區論壇 屏東起跑

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文化部以「21世紀台灣文化總體營造」為主軸召開全國文化會議，首場分區論壇今天在屏東舉行，文化部長鄭麗君今天表示，希望能拚出台灣21世紀多元文化拼圖。

文化部將於9月2、3日辦理「2017年全國文化會議」，並在全國文化會議召開之前，舉行北、中、南、東、離島地區共15場分區論壇，另針對青年、新住民及文化經貿、文化科技、文化資產等議題，規劃專題論壇，邀請全台灣對文化事務有興趣的民眾一同發聲，讓文化公民的聲音傳達到每一個角落。

分區論壇由南至北辦理，象徵翻轉由上而下的文化治理模式正式啟動，首場從屏東起跑，論壇在屏東菸葉廠舉行。

鄭麗君致詞時表示，距離上次全國文化會議已有15年，這次的會議不會只是大拜拜，會成為後續編撰「文化白皮書」與推動「文化基本法」立法的重要參考依據，會議不會只有這一次，未來也會持續性的成為常態性公共論壇。

她說，台灣不能只有拚經濟，21世紀人的發展很重要，所以要拚文化、拚教育和拚軟實力，只有拚軟實力，經濟才能轉型，希望藉由全國文化會議，拚出台灣多元文化拼圖。

這次的會議討論6大文化政策議題，包括推動文化治理變革與組織再造（文化民主力）、支持藝文創作自由與培植美感素養（文化創造力）、文化保存與扎根、連結土地與人民歷史記憶（文化生命力）、文化經濟與文創產業生態體系的永續（文化永續力）、促進文化多樣發展與交流（文化包容力）、開展文化未來、人文科技與跨界融合（文化超越力）等。

文化部表示，會議設置專屬網站讓民眾瞭解會議最新進度與線上發聲，由下而上參與文化政策的形塑，落實公民文化權利，目標希望達到總統蔡英文的7大文化政策。1060325

(中央社)