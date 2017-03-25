花蓮港54年來 首次雙首航郵輪來報到

荷蘭籍「華倫丹號」載了旅客1388人訪花，預計今天下午5時前往高雄港。（張祈攝）

法國籍「南冠號」載了旅客215人，僅停留約半天的時間，預計下午3時許離台，前往下一站石垣島。（張祈攝）

雙郵輪兩位船長與花蓮阿美族舞團開心共舞。（張祈攝）

雙郵輪兩位船長與花蓮阿美族舞團開心共舞。（張祈攝）

花蓮港旅客通關服務站擴建也於今天同步啟用，不僅服務空間增加2倍，原有的CIQS通關作業設備及舒適度也同步大升級。（張祈攝）

花蓮港54年來，首次雙首航郵輪停靠，雙雙搭載外籍遊客的南冠號、華倫丹號今晨陸續抵達花蓮，總計帶進1588名遊客，其中又以太魯閣國家公園為指定觀光景點。

花蓮港務分公司盛大舉辦歡迎會，從拖船灑水迎賓、原住民舞蹈迎賓舞，更力邀船長及遊客們在郵輪前共舞，為提供國際郵輪靠泊花蓮港有更好的旅運設施，花蓮港務分公司投資新台幣2,270餘萬元經費打造的「花蓮港旅客通關服務站」擴建案也於今天同步正式啟用。

花蓮港務分公司港務長李順益指出，不僅服務空間增加2倍，原有的CIQS通關作業設備及舒適度也同步大升級，此外，更加強空間動線，增設12個花蓮農特產攤位，提供旅客報到、候船空擋的消費選擇。

雙郵輪客源廣泛，旅遊地點以太魯閣國家公園為主，也有不少遊客選擇在花蓮市區步行旅遊。法國籍「南冠號」載了旅客215人，從菲律賓來台，僅停留約半天的時間，預計下午3時許離台，前往下一站石垣島。另艘遊輪荷蘭籍「華倫丹號」則載了旅客1388人，前一停靠港口為基隆港，下午5時要前往高雄港，繞了半個台灣旅遊。

▲「南冠號」郵輪基本資料

船 名：L’AUSTRAL 船舶國籍：法國

總 噸 位：10,944噸 船 長：142.1公尺

港代公司：台船船務

可載客人數：264人

前一港口：菲律賓 / 次一港口：石垣

▲「華倫丹號」郵輪基本資料

船 名：VOLENDAM 船舶國籍：荷蘭

總 噸 位：61,214噸 船 長：238公尺

港代公司：台船船務

可載客人數：1432人

前一港口：基隆港 / 次一港口：高雄港

(中時)