彰化縣長、市長選舉 話題率先引爆
距離下屆縣長、彰化市長選舉還有一年多，彰化縣國民黨部對可能代表的出征人選還審慎不透口風，民進黨有意參選則積極表態，率先引爆話題。
彰化市長邱建富兩屆任滿，昨晚已先在個人臉書宣布決定要爭取縣長提名，拜託支持。縣長魏明谷今天表示，主席提名，中執會通過，代表沒有初選，目前全力推動縣政，配合中央政策一起拉抬執政氣勢。
邱建富兩屆任滿後未來動向受注目，支持者認為他選立委、縣長或進入中央、回歸企業界等都是可能選項，面對未來抉擇點越來越近了，邱建富率先表明要參選縣長，他認為提名不一定現任，並指出最可能代表國民黨參選就是立委王惠美，要進行比對式民調。
國民黨是不是王惠美出征？彰化縣黨部還低調，主委張曼莉表示，要等520主席選定後，才會確定選戰主軸。
彰縣府新聞處長林德宇表示，尊重每個人的發言與決定，民進黨有黨的提名機制，黨員應該要遵守。縣長魏明谷現在全心全力在縣政，至於提名就是遵照黨的機制。民進黨四年前對連任縣市長的提名，就是授權黨主席提名現任的縣市長送中執會通過，目前選對會提出的版本，就是跟4年前相同。
魏明谷強調，目前全力推動縣政，配合中央政策一起拉抬執政氣勢，讓人民有感。
此外，參選彰化市長也形成激烈的局面，國民黨縣議員張東正積極勤走基層；民進黨議員賴岸璋、林世賢同黨，要先爭取提名這關，雙方已展開激烈的角逐戰。
(中時)
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