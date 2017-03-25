9位發言人群挺柱 27歲美女里長入列

拚連任的國民黨主席洪秀柱陣營今天公布發言人群名單，堅持「用壯育青」，包括年僅27歲的美女里長林京玲、選美常勝軍的黨代表朱珍瑤等9位發言人群，兼顧區域、男女比例平衡。

洪秀柱競選辦公室總幹事吳育仁上午主持「不走回頭路 改革要挺柱」記者會，介紹洪辦9位發言人，5男4女，平均年齡31歲。

37歲的朱挺玗是國民黨19全中央委員、高雄青工總會副總會長；32歲的謝宜萱是花蓮縣青工總會副總會長，也是19全黨代表；27歲的林京玲是台中市西區公民里里長，她說會支持洪秀柱因為洪勇於承擔。

45歲的陳茂嘉是新北市青工總會總會長，也是發言人群中年紀最長，他說國民黨要再起，必須全民挺柱。陳茂嘉也提到接下發言人工作，很多人得知後打來關心，由於各組候選人在地方人脈經營得很好，有許多不同意見，但這些都無法改變他對洪秀柱的全力支持。

此外，發言人群還包括19全黨代表朱珍瑤、國民黨青年團總團長呂謦煒、國民黨政策委員會大陸事務部專員何天陽、19全黨代表林于翔，還有先前擔任洪秀柱競選總統時的發言人李昶志。

吳育仁指出，洪秀柱上任後堅持「用壯育青」，栽培年輕人來解決國民黨領導世代斷層的危機，很多年輕人過去在國民黨文化裡沒有發展機會，洪秀柱會根據過去1年為國民黨的努力，接下來完成4年對國民黨的改革，堅持國家發展的正確道路，主張深化九二共識，用和平協議終結敵對關係。

吳育仁說，這些年輕的發言人也符「九二共識」，因為許多都是1990年後出生的台灣新世代，過去被認為受盡呵護，但其實滿多有地方服務的經驗。也符合洪秀柱要打破過去的權貴、醬缸文化，不搞大造勢、吃飯活動，而是訴諸理念，結合行動，團結所有黨員往前邁進。

洪辦指出，發言人群兼顧區域、男女比例平衡，未來發言人群將在各地進行連署工作，最後現場大合唱洪秀柱2015年競選總統的主題曲「堅持」，喊出的口號是「不走回頭路 改革要挺柱」。1060325

(中央社)