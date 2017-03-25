台北車站新亮點 快去全新捷運商品館打卡

台北車站捷運商品館全新風格亮相，連續3周舉辦試賣活動。（台北捷運公司提供）

捷運熱門商品搶先看。（台北捷運公司提供）

這不是拉麵店，也不是日本料理店，而是以全新風格與大家見面的台北捷運商品館，即日起連續3週舉辦試賣活動；此外，只要與商品館內任一商品合照後，打卡上傳至個人臉書，再標註一位好朋友並寫下「台北捷運商品館開幕了！」，即可獲得精美小禮，數量有限送完為止，活動資訊及贈品訊息，以現場公告為準。

捷運公司指出，北捷商品館（台北車站B1層，靠近M3出口旁）去年透過公開招商，由詠悅國際有限公司得標經營，自今年1月初開始全面換新裝，在眾多粉絲的引頸期盼下，自即日起再度為大家服務，營業時間為早上10時至晚間10時。

北捷說，以往相當暢銷的捷運熱門商品，例如精巧可愛的捷運迴力車、考驗專注力的捷運路網拼圖、小朋友最喜歡的捷運拼圖軌道車，還有相當實用的捷運列車收納鐵盒等已紛紛上架，等著粉絲們帶回家，充實自己的收藏。

北捷路網四通八達，沿線有許多知名景點，是背包客們旅遊時的交通首選，北捷商品館即以這個概念為主軸，打造出極具特色的全新風貌，商品館周邊的櫥窗也改頭換面，向熙來攘往的遊客們，展示大台北地區的特色地標，歡迎大家搭乘捷運遊台北，同時也別忘了前往商品館選購捷運獨家伴手禮，為旅行增添美好回憶。

(中時)